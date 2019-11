Conte e il mercato estivo: "A livello numerico siamo stati superficiali"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Si, ho condiviso in toto il mercato estivo con la società". Così Antonio Conte, allenatore dell'Inter, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona. Il tecnico nerazzurro: "Le scelte di mercato si fanno sempre in collaborazione con il club, sapendo quello che si può fare e quello che non si può fare. La mia unica recriminazione è che nel momento in cui abbiamo programmato la rosa non abbiamo messo in preventivo alcune situazioni che potevano accadere perché erano accadute anche in passato. Per il resto sono contento di avere questa rosa e questi calciatori, che sono ancora più contento oggi di avere a disposizione dopo averli conosciuti. A livello numerico siamo stati superficiali e oggi, in maniera serena, qualcosina la stiamo pagando. Avessimo fatto qualche rotazione in più prima della gara col Dortmund avremmo potuto avere qualche chance in più. Noi possiamo accelerare le cose, ma non si possono bypassare. Tutto viene sempre fatto per il bene dell'Inter".

