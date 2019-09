© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Diego Godin, in una recente intervista, ha paragonato Antonio Conte a Diego Simeone. Un paragone che quest'oggi è stato sottoposto all'allenatore nerazzurro, che nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro la Lazio ha risposto così: "Da calciatori eravamo due centrocampisti simili. Box to box lo ritrovavi a difendere e subito dopo ad attaccare per fare gol. All'Atletico ha trovato la sua dimensione con le sue idee. Io invece sono stato più girovago, ho affrontato diverse esperienze con tante squadre. Le squadre di Diego sono difficili ad affrontare".

