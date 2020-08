Conte e l'Inter avanti per forza. Ecco perché il divorzio non conviene a nessuno

Il 5-0 rifilato allo Shakhtar per arrivare alla finale di Europa League. Ma anche gli abbracci, tra Conte e diversi dirigenti, oltre al tenore di certe dichiarazioni, dello stesso tecnico e di Marotta, che hanno preceduto e seguito il match. Insomma, tanti segnali che lasciano credere come davvero l’Inter e l’allenatore - sottolinea oggi il Corriere dello Sport - alla fine possano proseguire assieme.

Perché sì - Il club nerazzurro faticherebbe non poco a sostenere un esonero che costerebbe tra i 55 e i 60 milioni di euro, tutti da accantonare nel bilancio 2020/21. Inoltre, dal punto di vista tecnico - si legge - il lavoro svolto da Conte è innegabile. La squadra ha avuto una crescita importante e significativa: separarsi comporterebbe il rischio di ricominciare tutto daccapo o quasi.

La parte di Conte - Neanche per il tecnico sarebbe così vantaggioso abbandonare il progetto. Un anno di costruzione era da mettere in preventivo, ma il prossimo potrebbe davvero essere quello del raccolto. Anche perché attorno alla Juventus - conclude il Corriere dello Sport - crescono i punti interrogativi e, dopo aver concluso il campionato ad un solo punto dai bianconeri, tutto lascia credere che ci siano i margini per il sorpasso. Peraltro, al momento, Conte non avrebbe nemmeno in mano un’alternativa, vale a dire un’altra squadra da cui ripartire.