Conte e la polemica calendario. Ma la Juve ha avuto più riposo solo nelle ultime 3 giornate

Antonio Conte ancora una volta grande protagonista, a parole, dopo la sfida pareggiata dalla sua Inter contro la Roma. Il mirino dell'allenatore nerazzurro questa volta è stato puntato sul calendario, sulla sua compilazione e sulle avversarie che a detta sua hanno spesso più giorni per recuperare. Un ragionamento a tutto tondo, quello di Conte, ma che ad un certo punto tira in ballo la Juventus avversaria diretta per lo Scudetto ("ci sono altre situazioni con cinque giorni di riposo").

Questa l'analisi del calendario delle sfida giocate dalla ripresa ad oggi, togliendo dal conteggio il recupero della 25esima giornata che la Juve non ha giocato:

Il calendario dell'Inter

- 27^ giornata, 24 giugno Inter-Sassuolo ore 19.30

4 giorni di recupero

- 28^ giornata, 28 giugno Parma-Inter ore 21.45

3 giorni di recupero

- 29^ giornata, 1 luglio Inter-Brescia ore 19.30

4 giorni di recupero

- 30^ giornata, 5 luglio Inter-Bologna ore 17.15

4 giorni di recupero

- 31^ giornata, 9 luglio Verona-Inter ore 21.45

4 giorni di recupero

- 32^ giornata, 13 luglio Inter-Torino ore 21.45

3 giorni di recupero

- 33^ giornata, 16 luglio SPAL-Inter ore 21.45

3 giorni di recupero

- 34^ giornata, 19 luglio Roma-Inter ore 21.45

Il calendario della Juventus

- 27^ giornata, 22 giugno Bologna-Juve ore 21.45

4 giorni di recupero

- 28^ giornata, 26 giugno Juve-Lecce ore 21.45

4 giorni di recupero

- 29^ giornata, 30 giugno Genoa-Juve ore 21.45

4 giorni di recupero

- 30^ giornata, 4 luglio Juve-Torino ore 17.15

3 giorni di recupero

- 31^ giornata, 7 luglio Milan-Juve ore 21.45

4 giorni di recupero

- 32^ giornata, 11 luglio Juve-Atalanta ore 21.45

4 giorni di recupero

- 33^ giornata, 15 luglio Sassuolo-Juve ore 21.45

5 giorni di recupero

- 34^ giornata, 20 luglio Juve-Lazio ore 21.45

A conti fatti, il ragionamento di Antonio Conte riguarda principalmente le ultime due giornare disputate: nelle prime 6 post lockdown (dalla 27^ alla 32^), sia Juve che Inter hanno giocato ogni 4 giorni in 4 occasioni, mentre in una hanno avuto a disposizione solo 3 giorni per riposarsi e preparare la gara successiva. Nelle ultime 2 giornate, calendari alla mano, l'Inter si è riposata meno rispetto agli avversari juventini: da Inter-Torino del 13 luglio a SPAL-Inter del 16 luglio sono passati 3 giorni, quindi altri 3 per arrivare a Roma-Inter di ieri. Nello stesso lasso di tempo, la Juventus ha avuto più riposo: 4 giorni dalla gara con l'Atalanta a quella col Sassuolo e 5 giorni dal 3-3 coi neroverdi a oggi, giornata di gara contro la Lazio. Per un totale, nell'arco di 3 partite, di 3 giorni in più di riposo per la squadra di Maurizio Sarri.