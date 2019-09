© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non si espone, Antonio Conte, su Mauro Icardi: i giornalisti arrivati dalla Francia e i tifosi del PSG non ottengono più di un saluto da parte dell'allenatore dell'Inter. Ed ex guida tecnica di Maurito. "Icardi è giusto che si presenti da solo, non che lo faccia io. E' giusto che lo faccia nella giusta maniera: io, lo staff, i giocatori, gli auguriamo un in bocca al lupo ma per noi Icardi oggi non fa parte della squadra e non è giusto che ne parli, per rispetto suo e dei miei ragazzi".