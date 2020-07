Conte punta all'Europa League? "Non facile, ci arriviamo tirati. E ringraziamo San Borja"

Secondo posto o Europa League? Nel dubbio, forse, Antonio Conte punta più al primo che alla seconda. Perché “vincere non è mai facile”, assicura il tecnico dell’Inter, dopo il 3-0 al Genoa, ai microfoni di Sky: “In Europa ci sono fior di squadre, United su tutte. E penso ci vogliano rubare l'idea, perché in Inghilterra si dice che lo United debba assolutamente vincere l'Europa League, visto che si giocherà la Champions con il Leicester. Dico sempre ai ragazzi di non porsi dei limiti, ma al tempo stesso sappiamo che stiamo facendo un percorso, e che vogliamo crescere. Andatevi a vedere Getafe-Barcellona, o Getafe-Real Madrid, e guardate quanto hanno sofferto. Sono una squadra tignosa, e con loro non sarà semplice. In molti danno per scontato un risultato che non lo è. Arriviamo anche a giocarci l'Europa League dopo un percorso estenuante, mi auguro di avere tutti gli effettivi a disposizione per quella partita. Quest'anno a centrocampo ci sono mancati Vecino e Sensi per tutta la stagione, abbiamo regalato due giocatori".

Questo accresce i rimpianti?

"No, si tratta di dover fare i conti con situazioni inaspettate. Anche l'assenza prolungata di Sanchez era inaspettata. Non finiremo di ringraziare Borja Valero: solitamente sono restio a parlare dei singoli, ma 'san Borja', ci ha salvato in molte situazioni in cui eravamo molto tirati. Anche oggi è entrato e ha messo le cose a posto. Poi è giusto fare valutazioni per non incorrere negli errori del passato".

