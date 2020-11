Conte: "Spero che la classifica rimanga sempre corta. Nell'equilibrio emergono i valori"

Tutti insieme appassionatamente. Dopo sette stagioni, la classifica di Serie A è cortissima: dal Milan primo all’Inter settima ci sono appena cinque punti. Antonio Conte si augura che questa situazione duri più a lungo: "Sinceramente mi auguro che questo equilibrio rimanga fino alla fine, perché più squadre saranno coinvolte nella corsa allo scudetto e alla zona Champions, più dovranno emergere alcune situazioni come il lavoro, l'organizzazione e la mentalità. Quindi me lo auguro che duri, a differenza degli anni passati dove non c'è mai stato. Nell'equilibrio emergono questi valori. Molte squadre si sono rinforzate a luci spente e questo è un fatto molto positivo. Vedrete che il risultato sarà difficilmente scontato, in ogni partita, e ci sarà da sudare per tutti”.

