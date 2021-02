Contesa aperta tra Sampdoria e Fiorentina: intensità e gol sui piazzati, all'intervallo è 1-1

Terminato qualche istante fa il primo tempo di Sampdoria-Fiorentina. Le prime sorprese arrivano alla lettura delle formazioni, perché se da un lato era nota l'assenza di Ribery (al suo posto c'è Kouame nell'undici viola), dall'altra suonano ben meno attese le simultanee bocciature iniziali per Candreva e Quagliarella, ai quali Ranieri preferisce nell'undici titolare Damsgaard e la coppia offensiva Ramirez-Keita Balde. Il ritmo del primo tempo non è mai vertiginoso, anche per via di qualche errore tecnico di troppo, ma la sfida è aperta e nessuna delle sue squadre tenta di nascondersi. Il primo a provarci è Damsgaard: il giovanissimo nord-europeo, che costringe Candreva a iniziare dalla panchina, prova a motivare la scelta di Ranieri con un destro da fuori (11') che però trova attento Dragowski. Molto meno attento il portiere della Fiorentina al 31': sul calcio d'angolo di Ramirez chiama l'uscita a Vlahovic, che colpevolmente si abbassa fidandosi troppo, senza però accorgersi che stava arrivando Keita Balde di gran carriera. L'ex Inter e Lazio anticipa tutti e deposita in rete. La squadra di Prandelli però non si perde d'animo, e fabbrica una reazione quasi immediata: tempo sei minuti ed ecco il pareggio, grazie ad un altro calcio piazzato. Stavolta la rete arriva sugli sviluppi di una punizione, quella ben calciata da Pulgar e respinta da Audero nella zona di Vlahovic che, con un colpo di testa tutt'altro che irreprensibile al 37' fa 1-1. Contesa che rimane aperta ma senza enormi sussulti fino all'intervallo, al quale si arriva con il colpo di testa sballato di Thorsby (43') al termine di una bella azione. Al duplice fischio, perciò, Sampdoria e Fiorentina rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 1-1 al termine di un primo tempo molto intenso.