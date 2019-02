Conti e Biglia, i due "nuovi acquisti" del Milan nella fase più calda della stagione

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Con una doppia semifinale da giocare e 14 partite decisive per l'approdo in Champions, il Milan ha due certezze in più: il ritorno a pieno regime di Andrea Conti e quello di Lucas Biglia. L'argentino è sceso in campo negli ultimi dieci minuti, riprendendo confidenza con il campo e sarà fondamentale per Gattuso nel finale di stagione. Del resto il tecnico lo ha ritenuto giocatore imprescindibile, per la capacità di dare ordine ed equilibrio alla squadra. Nel frattempo abbiamo assistito alla crescita esponenziale sia di Kessié che di Bakayoko, condizione che permette alla squadra di avere delle alternative a centrocampo e di permettere il recupero senza forzare al play argentino, che questa sera si è rivisto dopo 117 giorni.

Ben più lunga l'assenza di Andrea Conti, che ha sì collezionato prima della sfida con l'Empoli sei presenze, ma tutte da subentrato. Questa volta è stato lanciato dal primo minuto, non succedeva dal 27 agosto 2017, 544 giorni dopo. Altro allenatore, Montella; altra proprietà, altra dirigenza. Altre prospettive. Era fra gli acquisti più interessanti dell'estate del 2017, ora l'esterno deve recuperare il tempo perduto. E la fascia destra, dato che in questi due anni il Milan ha avuto la fortuna di assistere, soprattutto in questa stagione, alla crescita di Davide Calabria. Bagnare il ritorno in campo con un assist nella ripresa è stata la certificazione che Conti è tornato davvero. I segnali positivi si erano già visti in Coppa Italia contro la Samp, ma giocare una partita intera è un'altra cosa.

Due ritorni importanti, nel momento più importante della stagione. Che aggiungono morale a una squadra che sta vivendo il suo miglior momento della stagione.