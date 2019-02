Le pagelle del Milan - Castillejo scatenato, ottima la prima di Conti

Donnarumma sv - Spettatore non pagante.

Conti 7 - In campo dal 1ì, 544 giorni dopo. Ed è ripagato da un assist dei suoi che chiude definitivamente l'incontro. Bentornato, Andrea.

Musacchio 6.5 - Sempre più certezza di questa squadra. Farias non fa paura, Caputo è ben controllato.

Romagnoli 6.5 - Buone chiusure, dà sicurezza al reparto, rilancia. Prestazione solida in una serata comunque tranquilla.

Rodríguez 6.5 - Il cross per il gol (poi annullato) da Paquetá bissa quello splendido di Bergamo. I nuovi acquisti esaltano le qualità dello svizzero. Forse non era del tutto vero che a Higuain non arrivavano palloni.

Kessié 7 - Il colpo sotto che vale il 2-0 è da applausi. Entra anche nell'azione del vantaggio con la sua apertura per Calhanoglu. Stoico nel primo tempo, dove gioca praticamente per metà della prima frazione stordito da uno scontro di gioco.

Bakayoko 6.5 - Qualche difficoltà iniziale, poi la crescita. Ormai imprescindibile, dà il via all'azione del 3-0. (dall'80' Biglia sv - 117 giorni dopo, l'argentino rivede il campo. Un'arma in più nella corsa alla Champions).

Paquetá 6 - Uno splendido gol di testa annullato dal VAR. Qualche buona giocata ma questa sera meno incisivo rispetto le uscite precedenti. (dal 69' Borini 6 - Segna un gol da favola. Peccato per il fuorigioco di Cutrone che cancella il suo nome dai marcatori).

Castillejo 7.5 - Entra in tutte e tre le reti. Quella che rompe il ghiaccio nasce da un suo pallone recuperato. Il raddoppio arriva da un bel filtrante, infine trova la gioia personale. E nel primo tempo è l'unico realmente pericoloso. La sua miglior prestazone da quando è al Milan.

Piątek 6.5 - Una macchina. Gioca pochissimi palloni, ma quando ne arriva uno buono va in gol. Solo Bierhoff, stagione 1998-99, ha segnato nelle prime quattro partite da titolare con i rossoneri. Quel Milan vinse lo Scudetto, quest'anno basterebbe la qualificazione in Champions. E con una punta così l'obiettivo non è un miraggio. (dal 69' Cutrone sv Entra a giochi fatti).

Çalhanoğlu 6.5 - Primo tempo poco brillante, ma ha il merito di incidere sulla partita mandando in gol Piątek. Prova per il resto generosa.