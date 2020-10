"Convinto che avremmo reagito dopo Napoli". Rivedi Gasperini dopo la vittoria dell'Atalanta

vedi letture

"Abbiamo fatto bene tante partite, col Napoli non abbiamo preparato bene la partita. A parte quella sfida questa squadra ha sempre avuto buone reazioni, avevamo bisogno di vincere e non era facile". Parla così Gian Piero Gasperini dopo la bella vittoria per 4-0 contro il Midtjylland nell'esordio stagionale in Champions League: "La partita è diventa semplice, ma questa è una squadra che corre e aggredisce. Anche per le altre squadre non sarà facile giocare qui". Rivedi il video con le parole di Gasperini: