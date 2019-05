Copa del Rey, stasera la finale Barça-Valencia: blaugrana senza Suarez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Spagna si assegna l'ultimo titolo: questa sera il Benito Villamarin di Siviglia sarà il teatro della finale della Copa del Rey tra Barcellona e Valencia. Blaugrana a caccia del doblete per mitigare (almeno in parte) lo scoramento post-eliminazione dalla Champions League per mano del Liverpool, con un eroico quattro a zero ad Anfield già passato alla storia come una delle rimonte più folli nella storia della kermesse europea. Competizione cui prenderanno parte anche i taronges, assicuratisi il quarto posto finale in Liga grazie al due a zero corsaro sul campo del Valladolid all'ultima giornata. L'auspicio della banda di Marcelino è suggellare con un gran trionfo un'annata comunque positiva e interrompere il monopolio catalano nella coppa nazionale, in essere da ormai quattro anni. I Culés primeggiano nell'albo d'oro con trenta titoli, sette in più del Bilbao secondo. L'ultima edizione vinta dai pipistrelli risale al 2008, quando la formazione allora guidata da Ronald Koeman schiantò in finale il Getafe con un tridente atomico guidato da David Silva, Villa e Mata.

Tutto a favore del Barça lo score degli incroci più recenti in Copa del Rey contro il Valencia: bilancio che recita quattordici reti messe a segno e appena due incassate negli ultimi sei precedenti. Il peso dell'attacco azulgrana sarà tutto su Leo Messi, ancor più responsabilizzato dallo stop forzato di Suarez, operato al ginocchio lo scorso dieci maggio. Non sono arruolabili nemmeno Dembélé e Boateng, mentre Coutinho ha smaltito il problema muscolare che l'aveva tenuto fuori contro l'Eibar ed è un candidato forte per il tridente. Qualche nodo da sciogliere per Marcelino: Garay (l'unico detentore di una coppa nazionale nelle fila dei taronges) contende una maglia a Diakhaby. L'altro dubbio riguarda il tandem: Gameiro e Rodrigo partono in pole, anche se Santi Mina resta in corsa e potrebbe essere preferito al francese.

Le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Malcom, Messi, Coutinho. Allenatore: Ernesto Valverde.

VALENCIA (4-4-2): Doménech; Wass, Garay, Gabriel Paulista, Gayà; Parejo, Kondogbia, Coquelin, Guedes; Gameiro, Rodrigo. Allenatore: Marcelino.