Coppa Italia, 0-0 all’intervallo. Più Napoli che Juve: palo per Insigne, Demme impegna Buffon

Gli errori di Sergio Sylvestre sull’inno di Mameli e il palo colpito da Lorenzo Insigne sono i principali sussulti di una finale di Coppa Italia che al 45’ vede Napoli e Juventus tornare negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Nessun gol, al termine del primo tempo in uno stadio Olimpico vuoto e colorato soltanto dalla (molto discussa sui social) coreografia virtuale studiata per l’occasione da Coca-Cola.

PRIMO LAMPO RONALDO, POI TANTO STUDIO E INSIGNE.

La prima occasione, in verità, è per la Juventus: se la costruisce con un tiro da fuori, CR7. Meret risponde presente. Poi la partita scivola via tra la grande accortezza del Napoli e le difficoltà in fase di manovra della squadra di Sarri. Timide proteste degli azzurri per un contatto tra Alex Sandro e Mario Rui in area bianconera. La palla gol più lampante è su punizione: conquistata da Zielinski, la batte Insigne. Sfera sul palo esterno alla destra di Buffon, che ha dato comunque l’impressione di poterci arrivare.

FORCING FINALE NAPOLI.

Dopo l’occasione di Insigne, non succede quasi nulla fino agli ultimissimi minuti. Tanti errori in fase di disimpegno da parte della difesa di Gattuso: di uno approfitta Dybala, ma Meret in uscita bassa anticipa Ronaldo sul filtrante dell’argentino. Nel finale, più di un brivido per la Vecchia Signora: sempre Insigne impegna dapprima Alex Sandro al salvataggio sulla linea e poi chiama Buffon al volo plastico. Nel mezzo, Demme arriva a tu per tu col portiere bianconero, che devia in angolo. Più Napoli che Juve, nella prima frazione di gioco. Ma non tanto da sbloccare la partita: 0-0 all’intervallo.