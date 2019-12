Coppa Italia, il sorteggio degli ottavi: ecco chi giocherà in casa

Dopo la tre giorni di Coppa Italia che ha determinato gli accoppiamenti degli ottavi di finale, si è tenuto oggi il sorteggio per stabilire le squadre che giocheranno in trasferta e quelle che disputeranno la sfida secca in casa. In caso di club appartenenti a categorie differenti non c'è stato bisogno di decidere, visto che il regolamento parla chiaro:le sfide tra Lazio e Cremonese e tra Napoli e Perugia si disputeranno rispettivamente all'Olimpico e al San Paolo. Per le altre, invece, è servito il sorteggio. Ecco dove si giocheranno le partite:

Fiorentina-Atalanta all'Artemio Franchi

Inter-Cagliari al Giuseppe Meazza

Milan-SPAL al Giuseppe Meazza

Torino-Genoa all'Olimpico Grande Torino

Parma-Roma all'Ennio Tardini

Juventus-Udinese all'Allianz Stadium