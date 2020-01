Coppa Italia, la Juventus in HD schianta l'Udinese: a Torino finisce 4-0

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus di Gonzalo Higuain e Paulo Dybala schianta l'Udinese e conquista i quarti di finale di Coppa Italia. A Torino finisce 4-0 una partita senza storia, in cui la squadra di Maurizio Sarri, priva di Cristiando Ronaldo, demolisce i bianconeri friulani con una prova convincente. Sulle ali dei due argentini: il Pipita apre le marcature, Dybala raddoppia dieci minuti dopo e al 26' la gara di fatto non c'è più.

JOYA SHOW - Nel secondo tempo, dopo un gol annullato allo stesso Higuain, è ancora il numero 10 a illuminare il manto erboso dell'Allianz Stadium. Dybala s'inventa poi un piccolo gioiello per siglare il 3-0 (alla "Del Piero", ma col mancino ovviamente), nel finale lascia il rigore del definitivo 4-0, conquistato con un tiro di Rugani, al brasiliano Douglas Costa. Esordio stagionale negli ultimi 15 minuti per Marko Pjaca. La Juve aspetta ora di conoscere la propria avversaria: il programma degli ottavi di finale si concluderà infatti con Parma-Roma, in programma domani alle 21,15.