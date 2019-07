Coppa Italia, possibile Cagliari-Samp al IV° turno. Inter alla finestra

Come da regolamento le prime formazioni di Serie A entreranno in corsa nella Coppa Italia 2019/2020 nel terzo turno eliminatorio in programma domenica 18 agosto. Ecco il quadro dei possibili incroci squadra per squadra.

Le ultime due squadre di Serie A ad entrare in corsa nella parte bassa della parte sinistra del tabellone per il terzo turno di Coppa Italia sono Cagliari e Sampdoria.

I sardi si troveranno a sfidare la vincente di Ravenna-Sanremese o il Chievo, mentre i blucerchiati guarderanno con attenzione Arezzo-Turris del primo turno e la seguente sfida fra la vincente di questa gara e il Crotone.

Cagliari-Samp potrebbe essere, dunque, la sfida del IV° turno di coppa, con l'Inter, big interessata, che entrerà in corsa negli ottavi di finale.