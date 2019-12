Coraggio e scelte difficili: la Roma di Fonseca prende sempre più forma

© foto di www.imagephotoagency.it

"I giocatori sanno che per me il coraggio è ciò che conta di più, anche più della vittoria: chi gioca per questa maglia deve avere coraggio". Dopo aver bacchettato la sua squadra per la prestazione non all'altezza offerta in Europa League contro il Wolfsberger (il pareggio interno è costato il primo posto nel girone), Paulo Fonseca può essere solo parzialmente soddisfatto. La Roma ha battuto la SPAL per 3-1 ma ha sofferto più del previsto, riuscendo a ribaltare la sfida solo grazie agli episodi favorevoli. È chiaro che i risultati, in quest'anno di transizione, siano un problema relativo, ma il tecnico portoghese vuole costruire le basi di un progetto che entusiasmi i tifosi e porti qualche trofeo.

Concorrenza sulla trequarti - Per ora, il bilancio è più che soddisfacente. Assorbite le difficoltà iniziali, la Roma ha cominciato a vincere e convincere ed è a un solo punto in classifica dalla Lazio, seppure con una partita in più. Un ottimo bottino, considerando le difficoltà degli ultimi dodici mesi, ottenuto grazie all'apporto fondamentale dei trequartisti. Un ruolo dove c'è grande competizione: "La concorrenza in quella posizione di campo è cosa buona, per me e per loro che dovranno lottare per una maglia. In breve tempo avremo tutti a disposizione". Gongola, Fonseca, perché conosce bene la qualità dei suoi ragazzi. Da Pellegrini a Zaniolo, fino a Under e Mkhitaryan, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Infortuni permettendo, ci sarà ancora da divertirsi.