Cordoba: "Skriniar è il difensore che mi piace di più. Bastoni mi ricorda Materazzi"

Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport 24 della retroguardia nerazzurra, mostrando particolare apprezzamento per Milan Skriniar: "Mi piacciono tantissimo Skriniar e De Vrij. Anche Godin è un signor difensore, ha fatto la storia in Champions e nella Nazionale uruguaiana. Scelgo Skriniar comunque. Bastoni invece mi ricorda un po' Materazzi. Marco non l'ho visto giocare da giovane, ma essendo mancino credo che si possa fare questo paragone".