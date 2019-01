Coric e le presunte dichiarazioni del padre: "Mai rilasciata l'intervista"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le presunte dichiarazioni del padre di Ante Coric, rilasciate a Index.hr, hanno fatto molto discutere (Leggi la news, CLICCA QUI! ). Ci pensa il centrocampista della Roma, attraverso il proprio profilo Instagram, a smentire tutto: "Le dichiarazioni attribuite a mio padre, per cui saremmo stati costretti ad accettare la Roma, non sono mai state rilasciate né da lui né da me. Sono stato onorato sin da subito dell’opportunità di vestire la maglia della Roma e il mio obiettivo è continuare a farlo più a lungo possibile. So che dovrò continuare a lavorare duramente per ottenere questo scopo. Forza Roma".