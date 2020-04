Coronavirus, Conte: "In Europa servono 1.500 miliardi. Bene i primi passi, ma puntiamo agli eurobond"

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa: "L'Europa sta affrontando una situazione mai vista, in tempi di pace. Le prime stime ci dicono che saranno necessari 1.500 miliardi di euro per affrontare questa emergenza, la più significativa dal secondo dopoguerra a questa parte. Negli USA il sostegno pubblico è oltre i 2.200 miliardi: numeri mai visti in tempo di pace. Le proposte messe sul tavolo dai ministri sul tavolo dell'Eurogruppo sono un primo passo: il ministro Gualtieri ha fatto un gran lavoro, ma è un primo passo che l'Italia giudica ancora insufficiente. Su questa base occorre lavorare ancora per costruire qualcosa di ancora più grande: serve un fondo che abbia una potenza di fuoco proporzionata alle risorse richieste da un'economia di guerra. E deve essere disponibile subito, altrimenti sarà insufficiente. Sul tavolo sono stati messi strumenti significativi, ma il nostro obiettivo sono gli eurobond".