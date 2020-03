Coronavirus, la deroga del DPCM vale solo per le gare di coppe europee in questo turno

"Resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico". Questo il testo del DPCM emesso ieri, che consente lo svolgimento delle partite di Champions ed Europa League. Come evidenziato da Repubblica, si tratterebbe però di una deroga limitata agli eventi già in calendario, che coprirebbe quindi soltanto questo turno delle coppe europee. La spiegazione, in realtà, è semplice: i quarti di finale di Champions League (gara di andata in programma il 7 o l'8 aprile) e di Europa League (9 aprile) sono fuori dalla copertura temporale del DPCM. Cosa possa accadere dal 3 aprile in poi, ovviamente, è al momento imprevedibile.