Corvino non ha dubbi: "Castrovilli-Inter? È l'uomo ideale per il centrocampo a tre di Conte"

L'ex direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino, colui che tra i tanti ha portato Gaetano Castrovilli in viola, non ha dubbi sul grande futuro del centrocampista classe 1997: "Quaranta milioni per lui? Sì, ma solo per una gamba! L'Inter lo vuole? In un centrocampo a tre, come interno è l'ideale per Conte. Ricordo le tante telefonate con Gaetano negli anni a Cremona, ora credo e spero di vederlo titolare tra un anno agli Europei". E sul paragone con Arturo Vidal, altro grande obiettivo nerazzurro, Corvino conclude: "Sono diversi: Arturo nel suo modo di giocare ci mette foga e determinazione, mentre a Gaetano vengono più naturali quegli inserimenti. Uno gioca con più rabbia, l'altro è più elegante", le sue parole a Tuttosport.