Costacurta esalta Gattuso: "Tra gli uomini più influenti in Italia. Merita la medaglia al valore"

Alessandro Costacurta, a Sky Sport 24, commenta la Coppa Italia vinta dal Napoli. "Gattuso è tra le persone più influenti e amate in Italia. Per quel che ha fatto in questi mesi, per i messaggi che lancia, gli darei la medaglia al valore fossi Mattarella. E parlando di calcio, dico che ha ingabbiato quello che viene definito uno dei migliori al mondo come Sarri. Ha escluso le linee centrali, allargando la Juventus e raddoppiando anche lì".