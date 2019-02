© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Costacurta si è reso protagonista di alcune critiche nei confronti di Wanda Nara, agente di Mauro Icardi, ed è stato accusato per le sue parole. Ai microfoni del Corriere della Sera, l'ex difensore ha spiegato: "Si trattava di una frase singola all’interno di un discorso più ampio, in ambito di una discussione tra colleghi sul ruolo di Wanda Nara. I procuratori (maschi) di Zanetti, Bergomi, Maldini o Del Piero le assicuro che non si sono mai permessi uscite così. Criticavo il procuratore Wanda Nara, indipendentemente dal genere sessuale. Tutto ruota intorno a quello. Ho comunque sbagliato i toni e mi scuso".