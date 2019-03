CR7 a Evra a 5 giorni dall'Atletico: "In casa li distruggeremo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bellissimo post di Patrice Evra che su Instagram ha voluto pubblicare dei messaggi che ha scambiato con Cristiano Ronaldo cinque giorni prima della partita contro l'Atletico Madrid. Il francese, ex bianconero ma anche ex Manchester United, squadra che condivide con il portoghese, ha presenziato all'Allianz Stadium in occasione della rimonta contro i Colchoneros e nei messaggi ha scritto a CR7: "Fratello, io conto su di te per il ritorno di Champions League, non ho mai dubitato di te. E la gente mi uccide ogni volta che tu o la Juventus perdete". Subito è arrivata la risposto del campione bianconero: "Lo so ma passeremo fratello. In casa li distruggeremo". "Esatto, Viva Ronaldo", risponde Evra che poi riceve una foto da un Cristiano in treno sorridente. "Fratello, sento la fiducia. Pray for Atletico".

Questa tutta la conversazione tra i due ed Evra sul post poi ha scritto: "Dietro le quinte... questi sono i messaggi tra me e Cristiano cinque giorni prima della fantastica rimonta contro l'Atletico. Questo vi dimostra la fiducia, la rabbia, la determinazione del miglior giocatore del mondo. Dobbiamo ringraziare il papà e la mamma di Cricri e ovviamente Dio per averci dato un uomo fantastico e un giocatore incredibile. In ogni occasione con tanta pressione, mio fratello ha dimostrato che lui è un uomo. Quindi per favore non siate gelosi, ho solo voluto condividerlo e se non siete d'accordo non posso fare niente per voi. Fate la vostra vita ma dovreste riconoscere che lui è il migliore dei migliori e non cercate di ingrandire lo schermo per avere il suo numero", conclude un divertito Evra.