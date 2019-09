CR7 e gli hamburger, rintracciata la buona samaritana: "Aspetto l'invito"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Avevo dodici anni ed ero senza soldi. Ero insieme ad altri miei coetanei che arrivavano da ogni zona del Portogallo, ma io non avevo la mia famiglia accanto. C'era un McDonald's nei pressi del centro dove vivevamo, andavamo a chiedere gli hamburger che avanzavano. La signora Edna, insieme ad altre due ragazze, ce ne dava sempre qualcuno. Vorrei ritrovarle, invitarle a cena a Torino o a Lisbona e ripagarle per quello che hanno fatto per me. Non lo dimenticherò mai".

Le ultime dichiarazioni di Cristiano Ronaldo a ITV avevano destato scalpore in tutto il mondo nei giorni scorsi. Oggi, così, è arrivata puntuale la risposta di una delle tre protagonista della storia raccontata dal campione della Juventus e della Nazionale portoghese, Paula Leça, intervistata da Radio Renascença: "Aspettavano vicino alla cassa, come se non volessero nulla. Quando c'erano troppi hamburger, il nostro manager ci dava il permesso di regalarne loro qualcuno. Uno di quei ragazzi era Cristiano Ronaldo, il più timido".

E sull'invito a cena di CR7 l'ex commessa aggiunge: "Nessuno credeva a questa storia, adesso la gente sarà consapevole che non mi sono inventata nulla. Se Cristiano mi invitasse realmente a cena, ci andrei sicuramente e lo ringrazierei".