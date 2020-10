CR7 guarito dal Covid, Pirlo: "Negativo anche al 2° tampone, ma non credo parta dal 1' domani"

La prima domanda per mister Andrea Pirlo, nella conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con lo Spezia, è inevitabilmente sul ritorno di Cristiano Ronaldo dopo la tanto attesa negatività al Covid: "È andato tutto bene, è arrivata la negatività anche del secondo tampone. Cristiano sta bene e parte con la squadra. Non credo che scenda in campo dall'inizio, ma per noi è già importante averlo. Lui è un giocatore importante, si è allenato a casa ma non è la stessa cosa che farlo sul campo", le parole del tecnico della Juventus.