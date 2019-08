© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente portoghese TVI, Cristiano Ronaldo parla della sua rivalità con Leo Messi: "Non è un caso se io e Messi siamo gli unici ad aver vinto cinque Palloni d'Oro. E ho ancora le motivazioni per cercare di vincere ancora, a livello di squadra e individuale, altrimenti avrei già smesso. Sarebbe facile, perché non mi manca nulla, ma quello che mi muove è la passione per il calcio e la mia voglia di vincere".