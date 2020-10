CR7 positivo al Covid-19, la leggenda inglese Lineker: "Lo batterà come fa coi difensori"

Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19 e fioccano le reazioni in giro per il mondo. Tra queste anche quella di uno dei pundit più celebri e più attivi su Twitter come la leggenda del calcio inglese, Gary Lineker. "Sono certo che lo sconfiggerà come fa sempre coi difensori avversari", ha cinguettato.

News in that @Cristiano has tested positive for Coronavirus. I’m sure he’ll see it off as comfortably as he does defenders. 🤞🏻

— Gary Lineker (@GaryLineker) October 13, 2020