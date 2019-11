© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Meno di un'ora in campo per Cristiano Ronaldo in Juventus-Milan. Non al meglio dal punto di vista fisico, il campione portoghese è stato richiamato in panchina dopo 55 minuti da Maurizio Sarri per far spazio a Paulo Dybala. Prestazione insufficiente di CR7, che dopo il cambio non s'è accomodato in panchina ed è andato dritto negli spogliatoi.

