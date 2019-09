© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tracollo Bosnia. Domani la giunta direttiva discuterà delle dimissioni del ct, Robert Prosinecki, arrivate dopo il ko per 4-2 copntro l'Armenia. Le possibilità di qualificazione per Euro 2020 sono "fantascientifiche", spiega Avaz in Bosnia e i senatori hanno deciso di prendersi le proprie responsabilità. "Non è colpa del ct: abbiamo tenuto tutto in sospeso fino a questo punto e abbiamo ottenuto quello che meritavamo", ha detto amaro Edin Dzeko.

Rammarico Pjanic Nel momento orribile della Bosnia calcistica arrivano anche le parole di Miralem Pjanic. "Abbiamo perso due volte, adesso è sempre più difficile. Vedremo cosa accadrà adesso", ha spiegato il regista della Juventus dopo il ko di Yerevan.