Cristante, Pellegrini, Spinazzola e Mancini bloccati dall'Asl. Per ora niente Italia, restano a Roma

Restano a Roma, per il momento, i quattro nazionali giallorossi convocati dal ct Mancini per i prossimi impegni dell'Italia. Per Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Leonardo Spinazzola e Gianluca Mancini, infatti, manca ancora il via libera della Asl dopo i casi di positività di Dzeko e Boer. Una situazione che potrebbe subire comunque cambiamenti nelle prossime ore, ma un discorso a parte va fatto per Spinazzola che, in accordo con la Nazionale, per il momento resterà a Roma a prescindere dalla Asl, in attesa degli esami strumentali dopo il risentimento all'adduttore accusato nella gara con il Genoa.