Cristiano Ronaldo: "Avrei voluto giocare con Eusebio e fare l'attore"

Lunga intervista di Cristiano Ronaldo a Soccer.com. L'attaccante della Juventus ha raccontato alcuni retroscena sulla sua vita e anche i suoi sogni mancati, tra Eusebio come compagno di squadra e il ruolo di attore: "Non so se ho il talento per fare l'attore, ma ho imparato che se credi nel tuo mestiere e ci dedichi tutto te stesso, puoi raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato".

Con quale campione le sarebbe piaciuto giocare?

"Avrei voluto giocare con Eusebio. Oggi purtroppo non c'è più, ma resta uno dei simboli del Portogallo e una persona incredibile, un esempio per tutti noi. Sarebbe stato bello giocare con lui in Nazionale".