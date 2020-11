Cristiano Ronaldo show: 2-0 al 45' per la Juve contro il Cagliari, premiate le scelte di Pirlo

vedi letture

Juventus-Cagliari 2-0 al 45'

L'impatto di Cristiano Ronaldo sulla Juventus, sul campionato italiano, raccontato dal primo tempo della gara contro il Cagliari. Due gol, in una giornata dove le scelte previste sono diverse, seppur in parte, da quelle poi schierate da Pirlo. Sicché dentro Buffon per la seicentocinquantaduesima volta in Serie A, sicché gioca Bernardeschi e non Frabotta sulla sinistra. La certezza che c'era era il tandem d'attacco, Morata e Ronaldo, dunque Dybala in panchina a guardare i suoi vincere 2-0 contro il Cagliari dopo quarantacinque minuti. Dietro torna De Ligt e dopo pochi minuti fa un paio d'interventi che raccontano il perché di tanta nuova attesa e di così tanti milioni in passato all'Ajax. Il Cagliari, di giallo vestito, aspetta con la cintura bassa e senza gli uruguaiani in campo, Godin e Nandez, tra Covid e precauzione. Di Francesco sceglie una difesa più compatta con tre centrali e due esterni bassi, Zappa e Tripaldelli.

Numeri da campione La rete di Cristiano Ronaldo al 38' sembra banale ma rivista negli schermi non è certo così. L'azione della Juventus sulla destra è bella, ragionata, manovrata e ben rifinita. La palla per Morata, che si gira e allarga per Ronaldo, una delizia. Il tocco dello spagnolo pure. Poi Ronaldo la blocca, punta due uomini, si sposta il pallone sul destro e tira di mezzo collo. Fulmineo, forte, potente. 1-0, Puskas staccato, Pelé a meno venti, ventotto nel 2020, eccetera eccetera. Poi il secondo, rapace, al volo, arpionando una sponda di Demiral dopo calcio d'angolo. Sorride, CR7. Il Cagliari prende due colpi violenti e sembra faticare a reagire. Contro un Ronaldo così, è dura.