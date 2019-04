Cristiano Ronaldo tenta un recupero da marziano, Spinazzola preoccupa

Fonte: inviato a Torino

Prudenza e speranza si alternano nervosamente in casa Juve, a nove giorni dal match di Champions League contro l’Ajax. Prudenza, speranza e, forse, un pizzico di scaramanzia. Perché Cristiano Ronaldo, alle prese con un recupero che sarebbe da marziano, vuole a tutti i costi esserci nella sfida d’andata dei quarti, anche se al momento la certezza non c’è e si può solo guardare ai prossimi giorni con il bicchiere mezzo pieno. “Si sta allenando e sta facendo di tutto per recuperare al più presto – ha ammesso Massimiliano Allegri -. Ci vuole prudenza però, vanno valutati i pro e i contro, giorno per giorno”. Insomma, gli esami di ieri non hanno spento le speranze di un rientro per Amsterdam, ma neanche rimosso del tutto i dubbi circa la sua presenza.

Al risveglio del match di Cagliari, però, Ronaldo non è l’unico indisponibile. Tutt’altro. Perché l’infermeria della Continassa pare al momento più affollata dello spogliatoio. La situazione che preoccupa di più è quella di Spinazzola: “Si è fatto male al ginocchio. Non quello operato, l’altro. E starà fuori almeno 10/15” ha detto il tecnico, con un’espressione poco rassicurante. Con un pizzico di preoccupazione in più rispetto a quando descrive lo stop forzato di Perin, a seguito di una botta alla palla durante l’allenamento.

Intanto, in attesa dei rientri di Mandzukic e Dybala previsti con il Milan, Moise Kean è pronto a riprendersi nuovamente la scena. Contro un Cagliari che in casa non è avversario semplice. Potrebbe essere anche una buona occasione per altri giovani: in particolare Nicolussi Caviglia, che ha già fatto l’esordio in Serie A contro l’Udinese, e Mavididi, l’attaccante dell’Under 23 prelevato la scorsa estate dall’Arsenal e che ha messo a segno fin qui sette reti in trentadue presenze tra Coppa Italia e campionato di Serie C. Insieme alla leggerezza dei giovani, però, Allegri non intende rinunciare all'esperienza, per non correre rischi: nessun turno di riposo in difesa, dove, insieme a Bonucci e Chiellini, giocherà anche a Caceres.