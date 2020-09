Cristo non si ferma a Udine: lo spagnolo torna in Spagna, indizio social

Cristo Gonzalez saluta nuovamente l'Udinese. L'attaccante spagnolo classe '97, rientrato in bianconero dal prestito all'Huesca di una stagione fa è prossimo al ritorno in Spagna e lo ha fatto capire anche pubblicando, in serata, una Instagram stories che lo ritrae in ascensore mentre si prepara a fare rientro in patria. Da capire la destinazione: lo stesso Huesca lo riaccoglierebbe volentieri, ma anche il Cadiz è da tempo segnalato sulle sue tracce. E in Segunda Division c'è la fila.