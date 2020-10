Crotone: dopo la bella gara con la Juve l'obiettivo è la prima vittoria in campionato

Personalità e coraggio: è grazie a queste due caratteristiche che il Crotone è riuscito ad ottenere il primo punto in campionato. Un pareggio arrivato contro i pluricampioni in carica, che allo Scida però hanno dimostrato di essere la lontana parente di quella squadra che probabilmente ha in testa Pirlo. La prestazione sottotono della Juve, però, non deve sminuire quella eccellente di Messias e compagni. Che fin dal primo minuto non hanno minimamente pensato a chi avevamo di fronte, mettendo da parte il detto “prima non prenderle”, per cercare di aggredire la Juve a suon di giocate e fraseggi. Non ha sprecato un pallone il Crotone, che nel suo credo ha quello di iniziare l’azione dal basso anche a rischio di prendersi qualche rischio di troppo. Manca ancora un bel po’ di cattiveria nell’area di rigore avversaria, visto che anche sabato sera le occasioni limpide non sono mancate, ma sono state “puntualmente” sprecate dai pitagorici. E’ ovvio però che la bilancia pende dalla parte delle cose fatte per bene e questa gara, soprattutto dal punto di vista mentale, potrebbe davvero rappresentare la svolta per gli squali. Che inoltre hanno fuori gente fondamentale nel progetto di Stroppa, Benali su tutti, senza dimenticare Riviere. In settimana si aggregherà anche Djidji in un gruppo che al di là della classifica attuale ha dimostrato di avere tutte le carte in regolare per poter dire la sua in chiave salvezza. Dopo il primo pareggio adesso Stroppa e i suoi ragazzi andranno a caccia della prima vittoria. Lo faranno già a Cagliari, con la stessa voglia di stupire e divertirsi messa in campo con la Juve sabato sera.