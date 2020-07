Crotone in Serie A! Nel segno di Simy, il bomber di Onitsha che si è conquistato l'Italia

Non è un caso che uno dei gol che hanno sancito la matematica promozione del Crotone in Serie A porti la firma di Simeon Tochukwu Nwanko. Per tutti Simy. Il 28enne nigeriano è, senza alcun dubbio, l'uomo simbolo della formazione di Giovanni Stroppa. Arrivato in Calabria nel 2016 fra lo scetticismo generale per la carriera vissuta tutta in Portogallo fra Portimonense e Gil Vicente, oltre che per quell'andatura dinoccolata e poco aggraziata che lo facevano sembrare tutt'altro che adatto al gioco del calcio.

Con il passare degli anni, però, il ragazzo di Onitsha, città sulle rive del Niger è stato in grado di far ricredere tutti. Non solo per i sigilli in Serie A, fra i quali quello in rovesciata contro la Juventus che valse l'1-1 al Crotone nell'aprile 2018, ma anche e soprattutto per la sua decisività in Serie B. Quattordici reti lo scorso anno e venti, finora, nel campionato in corso. Un bottino che gli vale anche il primo posto nella classifica marcatori, conquistato proprio nella notte della promozione.

E anche questo non è un caso, perché Crotone dopo aver festeggiato la Serie A potrebbe celebrare il suo re dei bomber. Arrivato fra lo scetticismo e oggi centro nevralgico di una squadra che si è riconquistata il palcoscenico più importante.