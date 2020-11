Crotone ko, Stroppa dopo la sconfitta con la Lazio: "Credo ancora nella salvezza"

Sesta sconfitta per il Crotone di Stroppa che in una giornata particolare perde per 2-0 in casa con la Lazio. Il tecnico, nell'analisi post gara, ha voluto lanciare un messaggio a tutti i crotonesi: “Voglio innanzitutto esprimere vicinanza al popolo crotonese, così come ha fatto il presidente. Il mio pensiero va a tutti coloro i quali hanno subito questa alluvione”. “Per quanto riguarda la partita – ha aggunto - è venuta fuori la qualità della Lazio, è stata una partita giocata in maniera diversa rispetto al solito da entrambe. Il campo non permetteva il fraseggio corto, peccato che negli episodi, e soprattutto nel primo gol che ha messo la partita in salita, non siamo stati bravi. Per il resto la squadra ha lottato, ha avuto le sue occasioni, soprattutto nel primo tempo. Sappiamo, anche se siamo consapevoli di aver affrontato una grande squadra”. Stroppa dopo i due punti conquistati nelle prime otto giornate di campionato crede ancora nella salvezza? “Possiamo arrivarci: siamo vivi e abbiamo dimostrato di poter lottare anche con armi diverse. A Torino abbiamo trovato un equilibrio importante, ci siamo ma bisogna tenere conto di quali squadre abbiamo incontrato, specialmente in casa. Dobbiamo continuare a crederci”. Per Stroppa benino gli attaccanti, da rivedere, ancora una volta, la fase difensiva: “Messias e Simy hanno lavorato bene, il secondo ha tenuto palla, creando anche un paio di buone occasioni ed è stato anche sfortunato. Per quanto riguarda la difesa potevamo evitare il gol di Immobile, nel secondo invece gli regaliamo noi il pallone prima del buon numero di Correa, anche se per come eravamo posizionati potevamo fare sicuramente meglio”.