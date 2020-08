Crotone, Molina: "Pochi giorni per la festa promozione. Serie A completamente diversa"

Nel quarto giorno di ritiro in Sila arrivano le prime sensazioni dei calciatori del Crotone. Tra questi Salvatore Molina, tra i migliori in assoluto nella stagione della promozione con Stroppa in panchina. “È normale avere le gambe appesantite visto il campionato impegnativo che ci aspetta. Abbiamo avuto pochi giorni per goderci la promozione, ma non importa, va bene così. Devo lavorare duro per farmi trovare pronto, è un campionato totalmente diverso sia a livello tecnico che fisico. Non sarà facile, ma ci proveremo in tutti i modi”.