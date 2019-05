Ct Belgio: "Castagne è pronto al grande salto. Mertens? Ancora decisivo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Mertens può essere ancora decisivo, per lui i 32 anni non sono un problema. È un giocatore sensazionale". Così Roberto Martinez, ct del Belgio, in un’intervista a Il Mattino. "Dries ha continuato nel solco delle stagioni precedenti ed è stata un’annata molto positiva. E' nel momento di massima maturità, ma al di là di questo ogni allenatore è felice di lavorare con uno come lui. È riuscito facilmente a passare da Sarri ad Ancelotti, è un calciatore chiave nel Napoli e in nazionale".

Roberto Martinez su Castagne - Protagonista della stagione anche Castagne, esterno belga dell'Atalanta, di cui Martinez dice: "È maturato in Belgio ed è andato all’estero quando è stato pronto per il salto. Sta imparando molto nell’Atalanta e in serie A. Credo che Castagne sia maturo per un successivo e importante step. Lui è stato molto importante nelle due scorse partite di qualificazione agli Europei".