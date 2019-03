© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ct del Liechtenstein Helgi Kolvidsson ha presentato così in conferenza stampa la sfida di qualificazione a Euro 2020 in programma domani sera contro l'Italia: "L'obiettivo primario è quello di fare dei punti, non importa se facciamo gol o meno. Nella nostra rosa ci sono tanti giovani interessanti, c'è stato un ricambio netto. È un onore per chiunque di noi affrontare una squadra vincente come quella azzurra. Se non batte il cuore ai nostri ragazzi in queste occasioni, quando dovrebbe succedere? Misurarci coi quattro volte campioni del mondo sarà una grande emozione. Io stesso sono un piccolo tifoso dell'Italia, che considero tra le dieci Nazionali più forti in assoluto. Noi invece puntiamo a entrare nella top 100".

Chiosa poi, piuttosto a sorpresa, sul Parma: "Ci sono stato cinque volte, l'ultima quando il club era ancora in Serie C. Sono felice che adesso i ducali siano tornati nel massimo campionato, sono un loro tifoso da una vita".