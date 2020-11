Cuadrado: "Aver indossato la fascia della Juve è stato un orgoglio. Voglio essere un leader"

L'esterno della Juventus, Juan Cuadrado, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della sua Nazionale, tornando sul fatto di essere stato capitano dei bianconeri per pochi minuti nelle scorse settimane:"Aver indossato la fascia di capitano della Juventus è stato un momento di grande orgoglio per me. È stato bellissimo perché stiamo parlando di una delle squadre più forti d'Europa in questo momento. È qualcosa di incredibile e lo porterò per sempre nel cuore, cercando sempre di dare il meglio di me e di essere un buon leader dentro e fuori dal campo".