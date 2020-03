D. Costa: "Sapevamo di dover tagliare gli stipendi, la Juve non è responsabile della pandemia"

vedi letture

Intervistato da Esporte Interativo, l'esterno d'attacco bianconero Douglas Costa ha commentato così il taglio degli stipendi in casa Juventus e l'emergenza Coronavirus: "Ho parlato con Chiellini, ha detto che se andrà tutto bene dovremmo ritrovarci verso il 15 o il 20 aprile. Taglio degli stipendi? Ne abbiamo parlato tutti insieme, sapevamo che la situazione avrebbe influito anche sui nostri stipendi. Non può essere criticata la Juve, non è mica responsabile della pandemia. Nessuno sapeva che sarebbe successo e ogni sport, non solo il calcio, doveva fermarsi".

Non è mancata, infine, una battuta su come potrebbe finire la stagione 2019-2020: "Non si capisce ancora come andrà, è possibile che venga assegnato lo Scudetto alla prima in classifica oppure si cercherà di terminare il campionato", le dichiarazioni del brasiliano.