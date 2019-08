© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono dodici i calciatori squalificati che non potranno prendere parte alla prima giornata della Serie A 2019/20. Il nome più in vista è quello di Mario Balotelli, che in virtù della pesante sanzione rimediata nella parte finale dell'ultima Ligue 1 potrà dare il via alla sua avventura con la casacca delle rondinelle solo dalla quinta giornata, dopo aver scontato quattro turni di squalifica. Ecco l'elenco completo: Balotelli (Brescia), Mateju (Brescia), Rog (Cagliari), Berardi (Sassuolo), Magnanelli (Sassuolo), Ilicic (Atalanta), Di Carmine (Verona), Vitale (Verona), Depaoli (Sampdoria), Pajac (Genoa), Agudelo (Genoa), Buongiorno (Torino).