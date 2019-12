© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Dubai, fra oggi e domani, andrà in scena il Globe Soccer Awards. Uno degli eventi direttamente collegati è la Dubai Sport Conference, manifestazione a cui stanno prendendo parte tanti big del calcio italiano. Fra questi c'è Cristiano Ronaldo insieme al compagno di squadra alla Juventus Miralem Pjanic, così come il bomber dell'Inter Romelu Lukaku e il Golden Boy dell'Atletico Madrid Joao Felix. Non solo giocatori però, visto che sul palco, per parlare dei più moderni metodi di allenamento, si sono alternati anche il tecnico della Lazio Simone Inzgahi e i ct di Francia e Galles Didier Deschamps e Ryan Giggs.