Da Las Vegas: cadute le accuse di stupro per il caso Ronaldo-Mayorga

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cadono tutte le accuse nei confronti di Cristiano Ronaldo e del possibile stupro da lui effettuato nei confronti della modella Kathryn Mayorga nel 2009, nei pressi di un hotel di Las Vegas. Tramite una nota ufficiale, contenente il documento della polizia, l'unità investigativa del Nevada del Sud, ed in particolare di Las Vegas, ha di fatto reso noto che tutte le accuse sul conto dell'attaccante portoghese oggi alla Juventus, e in forza al Real Madrid nel momento del presunto episodio, sono state fatte cadere per "assenza di prove chiare sulla base delle informazioni fin qui ricevute per documentare chiaramente uno stupro". Si chiude così una pagina nera di cronaca legata solo marginalmente allo sport.