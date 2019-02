Da Marotta e Abisso a Perisic e Wanda: la serata movimentata dell'Inter

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Una serata lunghissima, cominciata con le parole di Marotta sul rinnovo di Icardi e terminata con quelle di Wanda Nara . In mezzo, il rocambolesco 3-3 di Firenze , con un rigore inesistente concesso alla Fiorentina in pieno recupero che ha fatto infuriare Spalletti. Il tecnico si è sfogato ai microfoni di Sky Sport, parlando di valutazioni da "tifosi" espresse negli studi dell'emittente satellitare e anche di "condizionamenti" nei confronti dell'arbitro, da parte del pubblico e di chi ha ricordato troppo spesso il famoso polpastrello di Vitor Hugo della gara disputata al Meazza nel girone d'andata.

Con l'Inter non ci si annoia mai, nel bene e nel male. E il caso Icardi ne è la conferma: l'ex capitano non è stato convocato per il problema al ginocchio che lo sta tenendo fuori da due settimane. L'assenza dell'argentino, però, sembra aver fatto bene alla squadra nerazzurra, che ha superato agevolmente il turno in Europa League e ha sfiorato la terza vittoria consecutiva in campionato nella sfida del Franchi. Ad essere rinato sembra soprattutto Ivan Perisic, autore di un'altra prestazione positiva, condita dalla rete dell'illusorio 1-3 su calcio di rigore. Il croato è stato anche protagonista di un episodio discusso: Politano, dopo il suo gol, ha mimato l'esultanza di Icardi ed è stato rimproverato platealmente proprio dall'esterno vice-campione del Mondo. Un gesto che non è passato inosservato agli occhi di Wanda Nara, che ha subito colto l'occasione per attaccare Perisic e per difendere suo marito, che verrebbe dipinto come un mostro. Rapporti complicati, come già si vociferava in passato, che non fanno bene allo spogliatoio soprattutto in un momento simile. Milan e Roma sono ormai alle costole, l'Inter non può più permettersi passi falsi e deve risolvere questa situazione delicata il prima possibile.