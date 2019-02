© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Non solo l'episodio che ha visto coinvolti Perisic e Politano. Wanda Nara ha parlato a Tiki Taka anche del momento delicato attraversato dal marito: "Mauro è un vero interista, tolgono la fascia a chi ci tiene di più? Dire che è stato punito per quello che ho detto in tv è tremendo, perché qui io parlo da opinionista e bisogna separare le due cose. Le infiltrazioni? Le fa solo chi ama questa maglia. Non si poteva mai lasciarlo fuori, perché Mauro teneva alla maglia, eppure tanti medici ci hanno chiesto come facesse a giocare con quel ginocchio. Quando ci sono state trattative in passato per andare via, è sempre stato lui a farle saltare. Non abbiamo mai chiesto un rinnovo, lo ripeto".