Da Petrachi a Fonseca, Smalling e Miki. La Roma riparte, ma i nodi in vista del futuro restano

Conferenza stampa ricca di spunti, quella andata in scena a Trigoria con protagonista l'allenatore della Roma Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso ha tenuto a riportare l'attenzione generale, di squadra e ambiente, solo sul campo. Naturale, dopo uno stop atipico di oltre 3 mesi. Anche perché la Roma ha in mano ancora diverse possibilità per svoltare la stagione, conquistando un posto in Champions per il prossimo anno e magari arrivando in fondo all'Europa League. Se da una parte Fonseca ha preteso concentrazione massima dal gruppo squadra, dall'altra la Roma intesa come società continua a lavorare su diversi aspetti riguardanti il futuro.

La questione societaria - Nei giorni scorsi il presidente Pallotta aveva mostrato un certo astio verso lo svolgimento a rilento della trattativa con Dan Friedkin. I discorsi fra le parti non sono comunque interrotti, nelle prossime settimane possibili sviluppi in tal senso.

Petrachi e la direzione sportiva - "Non è il momento di parlare di questa situazione". L'ha liquidata velocemente la questione, il tecnico Fonseca in conferenza stampa. La sospensione del direttore sportivo non deve coinvolgere la squadra, ma inevitabilmente nel prossimo futuro se ne dovrà parlare. Ad oggi la Roma è stata affidata a Fienga, con la regia di Baldini. Il tutto in attesa della promozione a ds di Morgan De Sanctis.

Fonseca vuol restare - "Ho sempre detto che mi piacerebbe rimanere. Il mio futuro lo vedo come allenatore della Roma". Chiaro e conciso, l'allenatore portoghese. Che in merito al suo futuro da allenatore della Roma non ha dubbio alcuno, anche se tutto ovviamente sarà legato tanto all'evoluzione della trattativa per la cessione societaria quanto ai risultati sul campo.

Smalling e Mkhitaryan - "Noi vogliamo che rimangano e credo ci sia la possibilità". Anche in questo caso, cristallino il pensiero del tecnico. Fosse per lui sia Smalling che Mkhitaryan sarebbero già stati riscattati, ma la società non ha ancora trovato la quadra con Manchester United e Arsenal. Entrambi hanno lasciato ottime sensazioni nella loro prima stagione capitolina, ma per trattenerli servirà un esborso superiore ai 40 milioni di euro complessivi solo per i cartellini. Non pochi, oggettivamente, per una squadra che comunque ha come target la riduzione delle spese a partire dagli ingaggi.